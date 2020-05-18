Kocaeli'de plajlar yaza hazırlanıyor

AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşanmaması öngörülse de plajlarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşan yaz sezonuyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kandıra sahillerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar plajlarında yoğun çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, bir yandan kumları temizlerken, diğer taraftan da soyunma odaları ve duş kabinlerinin montajlarını yapıyor.

Ayrıca plajlarda bakım gerektiren sosyal donatılar da onarılıyor.

Karamürsel ve Darıca ilçesindeki halk plajlarında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.