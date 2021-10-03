Çakmak gazı patladı, ev alev aldı: 2 yaralı

İHA

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Caddedeki yoğun araç park yapılması sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile panik yaşayan vatandaşlar ise sokakta ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi

İHA'nın haberine göre; yangın sebebiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.