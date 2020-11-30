Kocaeli'de otobüste 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otobüs durduruldu.

Narkotik köpeği "Alfa" ile otobüste yapılan aramada motorun arkasına gizlenmiş 168 pakette 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.