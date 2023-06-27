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Kocaeli'de otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta yolcu alan belediye otobüsüyle çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş: 27.06.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DURAKTAN YOLCU ALIYORDU

Arif Ş. idaresindeki otomobil, D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde duraktan yolcu alan D.K. yönetimindeki belediye otobüsüyle çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; yol kenarına savrulan otomobilde aynı aileden Nehir (10), Meliha (55) ve Rabia Ş. (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Arif Ş. ile Azmi ve Mustafa Efe Ş. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda trafik akışı bir müddet kontrollü sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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