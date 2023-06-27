Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü Arif Ş. ile Azmi ve Mustafa Efe Ş. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yol kenarına savrulan otomobilde aynı aileden Nehir (10), Meliha (55) ve Rabia Ş. (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi.