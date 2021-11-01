Kocaeli'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muammer Evci (49) idaresindeki 17 AH 217 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çaptı. Kaza yapan minibüsü fark etmeyen İ.K. yönetimindeki 41 N 4676 plakalı akaryakıt tankeri ise, önce minibüse çarptı daha sonra ise refüje çıkarak durabildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazanın şiddetiyle yola savrulan servis minibüsü devrildi. Kazada servis minibüsü ve akaryakıt tankerinin sürücüleri araçlarında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından araçlarından kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından servis minibüsünün sürücüsü Muammer Evci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Akaryakıt tankeri sürücüsü ise ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Evci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.