Kocaeli'de boya fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. 60 personelin 20 itfaiye aracıyla müdahale ettiği alevler 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Giriş: 26.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:16
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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