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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de boya fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de boya fabrikasında yangın

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. 60 personelin 20 itfaiye aracıyla müdahale ettiği alevler 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:16
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          Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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          Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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