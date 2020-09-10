Kocaeli'de 2 firari FETÖ üyesi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla FETÖ üyeliğinden aranan firari 2 kişinin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda firari şüpheliler saklandıkları adreslerde yakalandı AA'nın haberine göre; gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.