Kocaeli'de 1 Aralık'ta toplu ulaşımda HES kodlu dönem başlayacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı mücadele doğrultusunda kent genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart'a HES kodu özelliği getirildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığının HES servisi ile ilgili testler sonucunda, Bakanlık onayı ile HES sorgusuyla deniz ulaşımı, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüsü ve minibüslere binilmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyükşehir Belediyesinin salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için geliştirdiği yeni uygulama 1 Aralık Salı günü itibarıyla başlıyor. Bu süre zarfında HES kodunu Kocaeli Kart'a tanıtmayanlar hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarına binemeyecek. Böylelikle Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.
Vatandaşlar 'hes.kocaeli.bel.tr' sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım gün bitimine kadar yapılabilecek."
Açıklamada, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla valilik veya kaymakamlıklarla paylaşılacağı duyuruldu.
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