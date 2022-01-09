Kucağına çocuğunu alıp eşine kurşun yağdırdı

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, taksi şoförlüğü yapan Emre Y. (31), tartıştığı eşine kucağında çocuğuyla 12 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın kapıyı kırarak içeriye giren komşuları ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dehşetin ardından 3 çocuğunu da alarak taksisiyle kaçan koca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde bir ay önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Y. (26) ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. (31) arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Daha önce de defalarca aynı sebeple çıkan tartışmalar nedeniyle birkaç evi terk eden genç kadın, çocuklara yemek getirdiği bahanesiyle eve giren Emre Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALIP, KURŞUN YAĞDIRDI

Yemeği bıraktıktan sonra çocuklardan evden çıkmalarını isteyen koca, 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.'yi kucağına aldıktan sonra koltukta oturan Büşra Y.'ye tabancayla 12 el ateş etti. Bacak ve kollarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın, kanlar içerisine yere yığılarak bilincini kaybetti. Olayın ardından saldırgan Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. (7) ve U.Ö.'yü (11) alarak geldiği taksisiyle olay yerinden ayrıldı. Çocukları önce annesi Nilifer Y.'ye bırakan Emre Y., ardından taksisiyle kaçmaya başladı.

GENÇ ANNEYE 9 KURŞUN İSABET ETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin kapıyı kırıp, içeri girmesinin ardından ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kadının vücudundan 9 adet kurşun çekirdeği çıkartıldı. Hastanede bir süre kalan Büşra Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI, TUTUKLANDI

Polis, saldırgan kocayı kaçtığı takside olayda kullandığı silahla birlikte Beylikdüzü'nde yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre Y.'nin çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu öğrenildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emre Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın eşi Büşra Y.'yi birlikte yaşadıkları süreçte birçok kez darp ettiği ve bıçakla yaraladığı da öğrenildi.

'BACAĞIMA 3 KURŞUN GİRDİĞİNİ GÖRDÜKTEN SONRA ÇIĞLIK ATABİLDİM'

Büşra Y., dehşet anlarını şöyle anlattı: "Beni vurmadan önce zaten ayrılma yoluna girmiştik. Bizi bu sürece iten sebepler de alkol içip, vurup kırmasıydı. Beni çok fazla darp ediyordu. Daha önce de bıçaklama olayları olmuştu ve ben şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma gibi cezalar alsa da bir şekilde barışma, uzlaşma yoluna girmiştik ama bunlar hiçbir zaman son bulmadı. En son 1 ay önce ayrılmak istediğimi söyledim, o da gitti.

Aslında anlaşmıştık, arada bir gelip çocuklarına yemek getiriyordu. O gece de eve yemek getirme bahanesi ile geldi. Kapıdan girdikten sonra benimle bir 5 dakika konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istemediğimi, buradan gitmesi gerektiğini söylediğimde 3 çocuğumun gözünün önünde silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Tek hatırladığım şey çocuklarımın çok fazla korktuğu, bağırdığıydı.

GÖZLERİMİN İÇİNE BAKA BAKA YAPTI

4 yaşındaki oğlumu kucağına alıp o kucağındayken bana ateş etti. Ben bacağıma 3 tane kurşun girdiğini gördükten sonra çığlık atabildim, daha sonra zaten kendimden geçip bayılmışım. Gözümü açtığımda ambulansın taşıma torbalarının üstündeydim, daha sonra zaten hastaneye götürdüler. Hastanede birçok daldan doktorlar tedavim ile uğraştılar. Toplam 12 kurşun attı ama isabet eden, bacakta ve kolda olmak üzere giren çıkan 9 tane var. Bu olayın gerçekleştiği anda da zaten gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka yaptı. Hiçbir tereddüt, korku hissetmeden ateş etti” dedi.

'SADECE LAVABOYA GİDEBİLECEK DURUMDAYIM'

Hastane sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Büşra Y., "Ailem yok, çocuklarım evde yalnızdı. Ben de sadece onlara bir an önce kavuşmak için tedaviyi reddedip evime geldim. Şu anda sadece lavaboya gidebilecek durumdayım, mağduriyetim çok fazla. Tek istediğim onun içeriden çıkamamasıdır. Çünkü daha önce de böyle eylemleri olduğu için çıktığında devam edeceğini biliyorum. Alkol bağımlısı bir insan, sağlıklı düşünemeyip çocuklarımın önünde daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Dışarı çıkmasından korkuyorum. Ben o an ölebilirdim ama kendimi düşünemedim, düşünebildiğim tek şey çocuklarımdı" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN TEK BAKTAĞI YER KOLTUKTU'

Çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan Büşra Y, "Hastaneden eve ambulansla geldim. Sedyeyle beni içeri koyacakları için kapı benden önce açıldı. O yüzden çocuklarım benden önce içeri girdi. Hepsinin tek baktığı yer olayın olduğu koltuktu. Kitlenmişlerdi oraya ve onları o şekilde görünce sedyenin üstünde kapıda sadece 'Yavrularım ben geldim' diyerek dikkati üzerime çekip onları o psikolojiden çıkarmaya çalıştım" diye konuştu.

'İÇERİDEN MEKTUP GÖNDERİYOR'

Olaydan sonra cezaevine konulan eşinin kendisini telefonla aradığını söyleyen Büşra Y, şunları söyledi: "İçeriden mektup gönderiyor. Arama hakkı olduğunda bir kez beni aradı. Aradığında sanki kendisi bunları yapmamış gibi bana çalışıp çalışmadığımı soruyor, ki ben zaten tam olarak ayağa kalkamıyorum şu an. O ise benle dalga geçer gibi 'Ne yaptın işe başladın mı?' gibi şeyler söylüyor. Ben çocuklarımı okula bile götüremiyorum, çocuklarım geri kaldı. Ama o yaşananlardan hiç pişman değil, hala rahat rahat konuşabiliyor. Bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim, ailesi avukat tutmuş. Onu içeriden çıkarmak için özel avukat tutmuşlar. Bir insan canını hiçe sayarak, kendimi geçiyorum çocuklarına yaşattıklarını hiçe sayarak bu adamı içeriden çıkarmaya çalışıyorlar."