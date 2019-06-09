09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koç Holding, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na uçak tahsis edildiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Holding'ten yapılan açıklamada, Setair tarafından faturaları kesilerek ve uçuş öncesi tahsilatı yapılarak uçağın tahsis edildiği bildirildi.
Koç Holding, Ekrem İmamoğlu'na "özel uçak tahsis edildiği" yönündeki haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verilirken, "İftiraların Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz" denildi.
Koç Holding'ten yapılan açıklama şöyle:
SOYLU: KOÇ'UN UÇAĞI TAHSİS EDİLMİŞ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Daha dün musakka hesabı yapıyordun. Dedin ki 'Ben antrikot yemiyorum.' bugün saltanat sürüyorsun özel uçaklarla. Koç'un özel uçağı, altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum, beni kim kınarsa kınasın Gezi olaylarında otel tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler Alman televizyonunu, bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçeyi İngiliz televizyonunu tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili hareket geçiriyorlar. Gezi olaylarında FETÖ'yü tahsis edenler, bugün de FETÖ'yü tahsis ediyorlar. Ben ahmak değilim, her şeyi görüyorum. Bunu da dilim döndüğünce vatandaşıma bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun üzerinden bütün bunların kararını İstanbul verecektir" demişti.
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