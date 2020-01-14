Koah hastalığını belirtileri ve nedenleri nelerdir? Koah hastalığı tedavisi nasıldır? soruları hastalık ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın kısaltmasıdır. Hastalık, her yıl 2,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olur ve her 10 kişiden 1'inde görülür. Koah hastalığı ile ilgili detaylar haberimizde.

KOAH NEDİR?

KOAH hastaları, nefes almada güçlük yaşarlar çünkü hastalık nedeniyle havayolları daralır. Ayrıca KOAH hastalığı ilerleyen bir hastalıktır. Ancak hastalık önlenebilir ve durdurulabilir. Hastalığın belirtileri yavaş yavaş kendini gösterir fakat sigara içenlerde genelde bu belirtiler normal karşılanarak sigaradan kaynaklandığı düşünülür. Fakat bu hastalıkta en önemli şey erken teşhistir.

KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ

Sigara kullanımı,

Hava kirliliği,

İş ortamında kimyasal maddelere ve tozlara maruz kalma,

Genetik,

Yaş ve cinsiyet,

Hareketsizlik,

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Nefes darlığı ve güçlüğü,

Çabuk yorulma, aşırı halsizlik, fiziksel aktivitelerde zorlanma,

Uzun süren kronik öksürük,

Hırıltılı nefes alma,

Balgam çıkarma.

KOAH HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Tam olarak tedavisi mümkün olmamakla beraber büyük çoğunlukla giderilebilir. Fakat tedavi için ilk şart sigaranın bırakılmasıdır. Yoksa yapılan hiçbir tedavi işe yaramayacaktır. Sigarayı bırakmayan hastalar, her yıl daha kötü bir döneme girecek ve bir zaman sonra sigarayı istese bile içemeyecek duruma gelecektir.

Ayrıca dumanlı, tozlu ortamlarda bulunmamak, bu tür yerlerde çalışmamak da çok önemlidir. Nefes almanızı zorlayacak herhangi bir etken olmamalıdır. Sağlıklı ve doğru nefes için temiz hava şarttır.

Tedavinin ilaç dönemi ise hiç bitmez ve hastaların bu ilaçları hayatları boyunca kullanmaları gerekmektedir. İlaç doğrudan akciğere etki ettiğinden dolayı nefes alırken rahatlamalar gözlenecektir. Koah hastalığının ilerleyen safhalarında tedaviye başlanmış ise hasta oksijen tedavisi görür. Bu tedavi de ise hasta günde 15 saat kadar oksijen kullanmak zorundadır.

KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar

KOAH’ın tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan bazıları düzenli olarak, bazıları ise gerektiğinde kullanılır.

Nefes açıcı ilaçlar,

İnhalasyon (nefes alma) yoluyla uygulanan kortikosteroidler,

Antibiyotikler,

Oksijen tedavisi.