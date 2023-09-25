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Kahramanmaraş'ta, Yahya Kemal Mahallesindeki 2 bloklu Said Bey Sitesi, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı. 43 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi soruşturması kapsamında sitenin müteahhidi Hasan Çam (52), şantiye şefi Halil İbrahim Us (33), statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (54), yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız (54) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. (32) gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Müteahhit Hasan Çam, sorgusunda binayı tamamen mevzuata ve yönetmeliklere uygun yaptığını, müteahhit olarak binaların sadece finans kısımlarını karşıladığını belirterek, "Benim mesleğim gıda marketçiliğidir. Geçimimi genel olarak bu şekilde sağlarım. Bunun dışında şahıs şirketim vardır, bir şirketimle inşaat işleri yaparım. Said Bey Sitesi dışında yıkılan başka bir binam yoktur. Yapının mimarı ve statik projeleri deprem ve diğer yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır" dedi. Diğer şüpheliler de savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Çam, Yavuz Kaygısız, Halil Yıldız ve Halil İbrahim Us tutuklanırken, Melike Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"TEMELİN KONTROLÜ, BİNA TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILMIŞ" Savcılık soruşturması kapsamında sitenin A ve B bloklarının dosyaları ayrıldı, toplanan tüm belge, fotoğraf ve videolar detaylı rapor için bilirkişiye gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Şevket Ateş, Prof. Dr. Süleyman Adanur, Doç. Dr. Zekai Angın, Doç. Dr. Murat Günaydın, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğretim Üyesi Safa Nayır’dan oluşan bilirkişi heyeti, incelemelerinin sonunda hazırladıkları raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 43 sayfalık raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi: Sehay Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından Said Bey Sitesi-A blok için düzenlenen belgelerde yapının temeli, 1'inci tablası ve 2'nci tablası için yapılan ölçü, kot, donatı adet, çap gibi kontrollerin 18 Temmuz 2016 tarihinde yapıldığı görülmüştür. Bu 3 katın kontrollerinin aynı gün yapılması mümkün görülmemektedir. Bu kapsamda bu kontrollerin uygun yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Binaya ait asma kat için ise kontrollerin 8 Haziran 2016 tarihinde yapıldığı görülmektedir. Bu belgeye göre yapının ruhsat tarihi olan 13 Haziran 2016 tarihinden önce inşa edilmeye başlanmış ve -6,30 metre kotundan +4,30 metre kotuna kadar inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapının temeli ile 2'nci tablasının arasında kalan katlarının kontrolünün inşası devam ederken değil de inşası tamamlandıktan sonra yapıldığı kanaati oluşmuştur.

ASMA KAT, BİR KAT HALİNE GETİRİLMİŞ Yapılan incelemeler sonunda söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığının bildirildiği raporun devamında şöyle denildi: A Blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirildiği görülmüştür. Kullanılan çelik profiller, asma kat kirişlerine ankrajlandığı görülmektedir. Bu durum kirişlere statik hesaplarında dikkate alınmayan ilave mesnetlenme yükleri getirip, zarar verebilir. Ayrıca bu bölümün farklı amaçlarla kullanılmasının binanın bütün taşıyıcı sistem elemanlarına ilave yük getirme olasılığı da bulunmaktadır. Dolayısıyla binaya inşası sonrasında projelerinde bulunmayan böyle bir işlemin yapılmasının binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyebileceği kanaati oluşmuştur. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, kontrol elemanı Melike Yıldız ile Sehay Yapı Denetim Limited Şirketi yetkilileri asli kusurlu, mimari proje ve uygulama denetim görevlisi Şeref G., belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö. ve Müdür Yardımcısı Serap B. tali kusurludur.

SAVCI: SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİKLERİ İÇİN BİNA YIKILDI Soruşturma sonunda müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 22 sayfalık iddianamede sorumlulukların yerine getirilmediği belirtilerek, "Said Bey Sitesi A Blok apartmanının projelendirilmesindeki eksiklikler, binanın yapı malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, şüphelilerin mesleğinin ve kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiş olmaları sebebiyle Said Bey Sitesi A Blok apartmanı deprem sırasında yıkılmıştır" denildi.

ERDEMOĞLU: EMSAL KARARLA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ Said Bey Sitesi'nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu, her iki bloğun yapımında ve denetiminde ihmal ve usulsüzlükler olduğunu ileri sürdü. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Erdemoğlu, "Biz burada çok zor günler geçirdik, cenazelerimizi kendimiz çıkardık ve hiçbir şekilde bir yardım gelmedi. 3 gün burada aç ve susuz enkazın başında yakınlarımızı aradık ve görmemeniz gereken çok şey gördük. Biz buradan çocukları çıkardık, ben kardeşimi çıkardım. Kardeşim 18 yaşındaydı, üniversiteye hazırlanıyordu, o benim gonca gülümdü ve gonca gülüm dalından kopartıldı. Ben kardeşimi çok zor çıkardım 3’üncü gün. Benim kardeşim ellerini öyle bir sıkmış ki; tırnakları avuçlarına geçmiş, kanamış, biz yıkarken bile parmaklarını açamadık. Ben bunların hesabının sorulmasını, suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Burada bir kişiyi suçlamıyorum ben, herkes suçlu. 5 yıllık bir bina, daha yeni bir bina nasıl yıkılıyor? Malzemeden çalarken bu yapı denetimciler neredeydi? Bu yapı denetim firması, o usulsüzlükleri örtbas ederken, müteahhidin suçuna ortak olurken belediye neredeydi, yapı kullanım iznini, ruhsatı nasıl verdi? Ben hepsinin cezalandırılmasını ve hepsinin adalet önünde taksirle değil olası kasttan cezalandırılmasını istiyorum. Biz buradaki yaşanan depremde yapılan ihmalkarlıkların cezalandırılırken Türkiye’de emsal kararlarla cezalandırılmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE YARGILANACAKLAR Said Bey Sitesi'nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak. Öte yandan soruşturma savcısı, binanın yıkılmasıyla ilgili kusurları bulunan kamu görevlilerinin dosyasını ayırdı.