Berlin'de ödül kazandı

Ekümenik Jüri Ödülü, gerçek sanatsal yetenekler sergileyen, izleyicilerin manevi, insani veya sosyal soru ve değerleri deneyimlemesinde başarılı yönetmenlerin filmlerine veriliyor. Klondike', bu gerekçeyle ile 72'nci Berlin Uluslararası Film Festivali’nin Panorama Bölümü'ünden ‘'Ekümenik Jüri Ödülü' almaya layık görüldü.

Yönetmen Maryna Er Gorbach ile filmin ortak yapımcılığını üstlenen Mehmet Bahadır Er, Sundance Film festivali’nin ardından Berlin Uluslararası Film Festivalin’den de ödül almaktan dolayı büyük onur duyduklarını; filmin hikâyesiyle Ukrayna'nın sesi olarak, sekiz yıldır süren şiddet ve işgali seyirciye aktarabilmenin çok önemli olduğunu dile getirdiler ve ödülün filmin görünürlüğüne katkıda bulunacağı için mutlu olduklarını belirtti.

'Klondike'nin gala sunumu 14 Şubat’ta Berlin Uluslararası Film Festivali yöneticisi Mariette Rissenbeek tarafından yapılmıştı. Mariette Rissenbeek konuşmasında 'Klondike’nin 2014'te geçen bir film olmasına rağmen gerçekliği neredeyse bugün yaşanıyormuşçasına hissedilen sanatsal bir başyapıt olduğunu vurgulamıştı.

Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı 'Klondike', Ukrayna - Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesine odaklanan film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’da düşürülmesi olayını da beyaz perdeye taşıyor.