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        Haberler Diğer Klasik Yay Erkek Milli Takımı dünya ikincisi oldu! - Diğer Haberleri

        Klasik Yay Erkek Milli Takımı dünya ikincisi oldu!

        Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:13
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        Milli Takım dünya ikincisi!
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        Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

        Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım dünya ikincisi oldu.

        Yarı finalde Japonya'yı 4-0 geriden gelerek 5-4 yenen Türkiye, finalde dünya sıralamasında 1 numarada olan Güney Kore'yle karşılaştı.

        Güney Kore'ye 6-2 kaybeden ay-yıldızlılar, gümüş madalya aldı. Güney Kore ise altın madalyaya uzandı. Bronz madalyayı ise Japonya kazandı.

        Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bu madalyayla 2024 Paris kotası da aldı.

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