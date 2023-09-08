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        Haberler Yaşam Klasik arabalarla şehir turu!

        Klasik arabalarla şehir turu!

        İspanya'nın başkenti Madrid'de klasik araba sahipleri araçlarıyla şehir turu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:44
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          Klasik Arabalar Vetaranlar Derneğince organize edilen etkinlik kapsamında Madrid'in merkezindeki Mayor Meydanı'nda buluşan 40'tan fazla klasik araba sahibi şehir turu atarak Hoyo de Manzanares ilçesine gitti.

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          Trafiğin aksamaması için polisin eşlik ettiği klasik arabalara hem İspanyollar hem de turistler yoğun ilgi gösterdi.

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          Rollys Royce, Ford, Dodge, Buick gibi markaların 100 ila 150 yıllık klasik araçlarının sahipleri, bu tip etkinlikleri İspanya genelinde yılda 4-5 kez yaptıklarını söyledi.

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          AA muhabirine konuşan klasik araba sahibi Martin Villa Rodriguez, "17 yaşımdan beri bu arabayı kullanıyorum. İnanılmaz bir duygu. Direksiyona her dokunuşumda, her manevrada içim ürperiyor, heyecanlanıyorum" dedi.

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