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        Haberler Gündem KKTC Büyükelçiliği'ne Yasin Ekrem Serim atandı

        KKTC Büyükelçiliği'ne Yasin Ekrem Serim atandı

        Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, KKTC Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim atandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 06:53 Güncelleme: 10.08.2024 - 06:53
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        KKTC Büyükelçiliği'ne Yasin Ekrem Serim atandı
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        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Bakanlıklarda ve başkanlıklarda görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle:

        KKTC NEZDİNDE TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNE YASİN EKREM SERİM ATANDI

        Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan atamalara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.

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        Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki görev değişiklikleri şu şekilde:

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Ersin Dilber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Uğur Erdem, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Turgay Turkyılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Osman Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ferhat Çolak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ahmet Abdullah Antalya atandı. Ayrıca, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı, bu pozisyona Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Atama kararları
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