06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
1994 yılında Şırnak Cudi Dağı'nda şehit olan Musa Kaya, "Şehitler Zirvelerde" projesi kapsamında anıldı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi'nin organize ettiği "Şehitler Zirvelerde" projesi ile, şehitlerimizi anmak ve aziz hatıralarını yaşatmak için zirve tırmanışları gerçekleştiriliyor. Şehit künyelerinin zirveye bırakıldığı tırmanışları, dernek gönüllüsü dağcı Cemal Odabaşı yapıyor.
ÜÇÜNCÜ TIRMANIŞ ŞEHİT MUSA KAYA İÇİN
Proje kapsamındaki tırmanışların üçüncüsü, Şehit Musa Kaya anısına 2 bin 193 rakımlı Kızılören Dağı'nda gerçekleştirildi. Deniz Piyade Er Musa Kaya, 27 Aralık 1994’te, gönüllü olarak gittiği Şırnak Cudi Dağı'nda teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucunda şehit düştü. Tekke Mezarlığı'nda ebedi istirahatgâhında bulunan, Konya Kızılören doğumlu Musa Kaya, 8 çocuklu bir ailenin 2. çocuğuydu.
'ŞİMDİYE KADAR TAŞIDIĞIM EN GÜZEL YÜK'
Şehit Kaya anısına zirve tırmanışını gerçekleştiren dağcı Cemal Odabaşı, şehitlerimizin aziz hatıralarını canlı tutmak ve onlara selam göndermek amacıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi adına tırmanışlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Şehitler Zirvelerde projesi kapsamında yaptığımız zirve yürüyüşlerinin üçüncüsünü Şehit Musa Kaya için yaptık. Kendisi Kızılörenli olduğu için Kızılören Dağı’na tırmandık. Künyesini Kızılören Dağı’na bırakıp aziz hatırasını yad ettik. Zirve tırmanışları sırasında şimdiye kadar taşıdığım en güzel yük bu 'künye'ler" dedi.
'VATAN UĞRUNA ŞEHİT DÜŞENLERİ UNUTMAYACAĞIZ'
Şehitler Zirvelerde yürüyüşlerine Suriye'de şehit düşen Yunus Mermer anısına 2 bin 995 rakımlı Isparta Anamas Dağları Dedegöl Zirvesi ile başlandığını, ikinci zirvenin Şehit Fikret Dinçer anısına 3 bin 268 rakımlı Aksaray ilindeki Hasan Dağı'nda gerçekleştirildiğini ifade eden Cemal Odabaşı, şunları söyledi: "8 saat süren 27 kilometrelik Kızılören Dağı tırmanışı ile üçüncü zirvemizi gerçekleştirdik. Şehit Künyemizi bıraktık. Vatan uğruna şehit düşenleri unutmayacağız. Şehidimizin babası Kazım Kaya'nın da ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle tekrar Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."
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