Kızılırmak Deltası'ndaki istilacı türler araştırılıyor

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası için Avrupa Birliği desteği ile "Karadeniz Delta Koruma Alanlarında İklim Değişikliği Etkilerinin Değerlendirilmesi için İstilacı ve Yabancı Türler Gözlem ve İletişim Ağının Geliştirilmesi" projesinin ikinci fazı yapılıyor.

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Bu kapsamda Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan'da bulunan delta koruma alanları inceleniyor. Proje kapsamına delta koruma alanlarında bulunan istilacı ve yabancı türlerin tespit edilmesi ve bu türlerin iklim koşulları altındaki tepkileri değerlendirilecek.

"İNTERAKTİF BİR ÇALIŞMA YAPILDI"

Proje hakkında bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, "Bu projemiz 2020 yılında başladı, bu ikinci fazı. Birinci fazında Kızılırmak Deltası'nda bulunan istilacı, yabancı türlerin dağılımını ve ekosisteme olan etkilerine baktık. Tüm delta alanındaki yayılışını, oradaki halkın bundan etkilenişini kapsadı. Aynı zamanda gözlem ağı kuruldu. Balıkların fotoğrafları çekilerek halkında bunu kullanması, gördüklerini raporlayarak, internete ekleyerek interaktif bir çalışma yapıldı" dedi.