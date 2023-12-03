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        Haberler Dünya Amerika Kızıldeniz’de ABD savaş gemisine ve ticari gemilere saldırı

        Kızıldeniz’de ABD savaş gemisine ve ticari gemilere saldırı

        ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerinin ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz'de saldırı düzenlendiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:24
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        ABD savaş gemisine saldırı!
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        Kızıldeniz’de ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerine ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz’de saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "USS Carney ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili haberlerin farkındayız ve elimize ulaştıkça bilgi vereceğiz" ifadeleri kullanılarak, saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

        İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Bahamalar bandıralı adı açıklanmayan bir ticari geminin Yemen'in batı kıyısı açıklarında seyrederken "bir roket tarafından vurulduğunu" bildirerek, "Gemi korsanlık/füze saldırısıyla ilgili yardım çağrıları yapıyordu" ifadelerini kullandı. Ambrey, saldırı bölgesinin civarındaki uluslararası bir donanma birliğinin geminin bulunduğu yere doğru ilerlediğini kaydetti.

        Deniz güvenlik kaynakları ise, bir kuru yük gemisine Kızıldeniz'de seyrederken en az iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

        İngiltere Kraliyet Donanması tarafından yönetilen İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), daha önce Kızıldeniz'de şüpheli bir insansız hava aracı saldırısı ve patlamalar olduğunu bildirmiş ancak detay vermemişti.

        Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Yemen’deki Husiler, daha önce birçok defa Kızıldeniz'de İsrail’e ait gemileri hedef almıştı.

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