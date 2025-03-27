Kızıldeniz'de 44 turist taşıyan denizaltı battı
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında 44 turist taşıyan denizaltının batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Giriş: 27.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:39
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti açıklarında 44 turisti taşıyan denizaltının battığı bildirildi.
Denizaltının batması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 44 yolcu taşıyan denizaltıdan 29 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.
Denizaltının 'Sindbad' adını taşıdığı ve limana yakın bir yerde battığı belirtildi.
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