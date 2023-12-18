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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölüm fragmanı yayınlandı

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 23:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:20
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        Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        Alev’in Pembe ve çocuklarıyla karşı karşıya geldiği tanıtımda gerilim giderek tırmanıyor. Fatih, Alev’in üzerine yürümeye kalkarken, Kıvılcım ise ameliyattan çıkan Ömer’i gözyaşları içinde izliyor. Nursema ve Alev’in yüzleşmesi merak uyandırırken, Alev’in Pembe’ye “Sen darbeyi bizden değil, o çok sevdiğin evlatlarından yedin esas…” demesi dikkat çekiyor. Alev ve Abdullah el ele evden çıkarken Ünallar’ın evinde sarsıcı anlar yaşanmaya devam ediyor. Ameliyattan çıkan Ömer ise Kıvılcım’a her şeyin gerçeğini anlatıyor. Akıllara “Kıvılcım ve Ömer arasında neler olacak?” sorusu geliyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Alev ve Abdullah’ın birbirlerine aşık olduklarını ailelerine açıklamaları bomba etkisi yarattı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bölümde Abdullah, Pembe’ye boşanmak istediğini ve Alev’i sevdiğini tüm ailesinin önünde itiraf etti. Şoke olan Pembe, sinir krizi geçirdi. Alev ise evlenmesine bir gün kala Rüzgar’a, Abdullah’a aşık olduğunu açıkladı. Ardından bir diğer itirafı da Kıvılcım, Sönmez ve Çimen’e yapan Alev ailesinden de sert tepki aldı. Adeta kıyametin koptuğu bölümde, Alev’e tek taş yüzükle evlilik teklifinde bulunan Abdullah, ondan evet cevabını alarak herkese rağmen aşkını yaşamaya karar verdi. Pembe, gelinen noktadan Doğa’yı sorumlu tutarak onu düşmanı ilan etti.

        Fatih’e Doğa’yla evlenmesine izin vermeyeceğini söyleyen Pembe, Abdullah’la da yüzleşti. Pembe, dostça ayrılmak istediğini açıklayan Abdullah’a, asla boşanmayacağını söyledi. Sürükleyici bölümde Kıvılcım, Ünallar’ın evinde sıkışıp kalan kızı Doğa’yı korumak için Ömer’den yardım istedi. Ömer ve Kıvılcım’ın uzun bir aradan sonra bir araya geldiği bölümde Ömer’in rahatsızlığı izleyenleri derinden etkiledi. Hastalığı ilerleyen Ömer, hastaneye kaldırıldı. Ölüm riski yüksek olan ameliyata girmesi gereken Ömer için oğlu Metehan’ın imza atmak zorunda kalması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Bölümün final sahnesinde Ömer, ameliyata alındı.

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        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 44. Bölüm 2. Tanıtımı;

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