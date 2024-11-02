'Kızılcık Şerbeti', yine birinci

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle tüm kategorilerde yine birinci oldu.

'Kızılcık Şerbeti' ; her hafta olduğu gibi yine zirvede yer aldı.

Sosyal medyaya her bölümüyle damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 6 saat yer alarak gündemin en çok konuşulan konusu oldu.

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 74. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

GÖRKEM VE NİLAY PEMBE’YE KARŞI BİRLEŞTİ!

Dizinin yayınlanan bölümünde; Görkem kurduğu oyunla Mustafa ve Nilay’ın evliliğinde büyük bir krize neden oldu. Mustafa’nın yardımını öğrenen Nilay, Hale’yle yüzleşmek istedi. Hale’nin Görkem’in emriyle Mustafa’yla ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine Nilay evi terk ederek Doğa’ya gitti.

Görkem’in Mustafa ve Nilay’ı ayırma planı;

Nilay evi terk edip Doğa’ya gitti;

Nursema ve Firaz atölyenin açılışını kutlamak için yemeğe çıktı. Asude’nin katılamadığı yemekte Firaz’ın Nursema’yı eve bırakmadığını öğrenen Görkem, Firaz’a çıkıştı. Nilay ve Mustafa’yı ayırmak isteyen, Nursema’yı da evden göndermek için Firaz’la işbirliği yapan Görkem, Fatih’le evliliğini yürütmek için erkek bebek beklediğini Ünallar’a müjdeledi. Amcasından intikam almak isteyen Fatih ise Cansu’yla görüşmeye devam etti. Heyecan dolu bölümde Sönmez’i sinema gecesine davet eden Cemal, Kıvılcım’ın kalbini kazanmak için adımlar atmaya devam etti. Ömer ve Cansu’nun yakınlaşmaya başladığı bölümde Görkem şeytani planıyla Nilay’a her şeyin sorumlusunun Pembe olduğunu söyledi. Nilay’ın, Pembe’den kurtulmak için teklifte bulunan Görkem’in anlaşmasını kabul etmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

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İşte geceye damgasını vuran Görkem ve Nilay’ın birlik olması;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI!

“HER ZAMAN YANINDAYIM!”

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında eve dönen Nilay’ın Pembe’ye karşı olan tavrı dikkat çekiyor. Nursema, kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Firaz’ın konuşmasına kulak misafiri olurken Kıvılcım ve Ömer’in buluşması heyecan yaratıyor. Evliliğinde yeni bir kriz yaşayan Doğa’ya Fatih’in destek olduğu tanıtım büyük merak uyandırıyor.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 75'inci Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20:00’da SHOW TV’de!