Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz Haziran ayında ses getiren bir sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. Eylül ayının yaklaşması ve dizi çekimlerinin yavaş yavaş başlamasıyla: "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapmıştı. Sevilen dizi hakkında araştırılan: "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başlayacak. Dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

          Dizinin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

        • 4

          DİZİYE YENİ İSİMLER DAHİL OLDU!

          Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.

        • 5

          KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

          Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa