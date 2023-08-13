Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz Haziran ayında ses getiren bir sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. Eylül ayının yaklaşması ve dizi çekimlerinin yavaş yavaş başlamasıyla: "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
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Başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapmıştı. Sevilen dizi hakkında araştırılan: "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başlayacak. Dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Dizinin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.
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DİZİYE YENİ İSİMLER DAHİL OLDU!
Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.
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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.