Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu, neden yok?
SHOW TV'nin Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi birbirinden başarılı oyuncuları buluşturan dizinin izleyicileri "Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 5 Ocak 2024 SHOW TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti 46. yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler...
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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara gelecek olan sevilen dizinin izleyicileri "Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bu akşam SHOW TV yayın akışında Kızılcık Şerbeti dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 46. yeni bölümüyle 12 Ocak 2024 Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ömer, söylediği yalanlar için özür dileyerek son bir şans istese de çok öfkelenen Kıvılcım onu affetmedi. Heyecan dolu bölümde çocuklarının evliliklerini bozmak için yemin eden Pembe, Rüzgar’ın yardımıyla Nursema ve Umut’u ayırmak için anlaşma yaptı. Pembe’nin, Fatih’i başka bir kızla tanıştırmak istemesi Doğa için bardağı taşıran son damla oldu. Pembe’yle tartışan Doğa’nın evi terk etmesine Fatih karşı çıktı. Abdullah ise Mustafa ve Fatih’le arasını düzeltmek istese de başarılı olamadı. Nilay, Alev’in ofisini basarak işlerini kaybetmesi için elinden geleni yaptı. Tansiyonun düşmediği bölümde Rüzgar’ın yeni yıl partisinde herkes bir araya geldi. Ajda Pekkan’ın sahne aldığı bölüm dizinin unutulmaz anlarına sahne oldu. Kıvılcım’ın Ertuğrul’la davete el ele gelmesi Ömer’e büyük bir yıkım yaşatırken Rüzgar’ın gecede Pembe’yi onur konuğu olarak takdim etmesi herkesi şaşırttı. Soluksuz izlenen bölümde, Doğa ve Fatih gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturdu. Doğa, nikahtan sonra küs olduğu Alev’i ziyarete gitti. Nilay’ın, Alev’in ofisini dağıtması Abdullah’ı küplere bindirdi. Abdullah, Fatih ve Mustafa arasında gerilim yükselirken, Doğa planını Alev’e anlattı. Pembe’den intikam almak isteyen Doğa, Alev’e destek vereceğini söyledi.
Bölümün final sahnesine Doğa’nın, Pembe’ye Fatih’le evlendiğini açıklaması ve Alev gelene kadar evin hanımı olduğunu ilan etmesi damga vurdu.
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5 OCAK 2024 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Sandık Kokusu
02:00 Aile
05:30 Kızılcık Şerbeti