'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm 2'nci tanıtımı

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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı. Doğa ve Fatih arasındaki buzların yavaş yavaş erimeye başladığı tanıtımda Nursema ve Umut’un ilişkisi için tehlike çanları çalıyor. Doğa’nın Fatih’e söylediği “Ben sana döneceğim, o eve değil…” sözleri ise dikkat çekiyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 14'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer hayatının büyük sırrını Kıvılcım’a açıkladıktan sonra artık “biz olmak” istediğini söyledi. Kağıt üstünde de olsa evli olan Ömer’in teklifini Kıvılcım kabul etmedi. Doğa ve Fatih’in ayrı olsalar da tatlı sert çekişmelerinin ekrana geldiği bölümde ikili, Doğa’nın proje ödevi nedeniyle bir araya geldi. Doğa ve arkadaşlarının şirkette ders çalıştığı bölümde Fatih, eşiyle arasını düzeltmek için sürprizler yaparak onun gönlünü almaya çalıştı. Mustafa ve Nilay’ın, Kıvılcım’ın evinde kaldığı bölüm renkli anlara sahne oldu. Pembe ve Nursema’nın ısrarına rağmen evine dönmeyen Mustafa’yı babası Abdullah ziyaret ederek evine dönmesi için ikna etti. Kayhan’ı, Kıvılcım’dan kıskanan Ecem gemileri yaktı ve Pembe’nin karşısına çıktı. Kayhan’ın Fatih’le iş ortağı olabilmesi için oynadığı oyunları anlatan Ecem, Pembe’yi şoke etti. Kıvılcım ve Doğa ile buluşan Pembe, anne kızı Fatih’i uyarmadıkları için suçladığı sahnede tansiyon yükseldi. Bölümün final sahnesinde ise Leman’ın bir arkadaşının, Ömer ve Alev’i bir restoranda görmesi olayların seyrini değiştirdi. Haberi alan Leman soluğu Ünalların evinde aldı. Ömer’in kendisini Alev’le aldattığını aileye açıklayan Leman’ın sözleri herkesi şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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