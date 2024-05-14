Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Pembe’nin Doğa hakkında söylediği olumlu sözlerin dikkat çektiği tanıtımda Doğa ve Giray arasındaki aşk kıvılcımları giderek alevlenirken, Fatih’in bu duruma karşı öfkesi giderek büyüyor. Fatih’in Doğa’nın karşısına çıkıp “Seninle olan hayatımı geri istiyorum!” demesi tanıtımın şoke eden anlarından biri olurken, Doğa’nın bunu bir şartla kabul edeceğini söylemesi merakı artırıyor. “Doğa’nın şartı ne olacak?” sorusunun yanıtı yeni bölümde izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 62. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Giray ve Doğa’nın yakınlaşmasını kabullenemeyen Fatih, Doğa’ya hesap sordu. Fatih’in haksız tepkisine kayıtsız kalmayan Doğa, onu sert bir dille uyardı. Heyecan dolu bölümde, Nilay’ın kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünallar’ın evine davet edildi. Giray’ın kendi evinde misafir olmasından rahatsız olan Fatih’in tavrı Görkem’i çıldırttı. Kıvılcım’ın televizyon programının kapatma cezası alması üzerine Ömer kendi şirketinde eşine iş teklifinde bulundu. Abdullah, Kıvılcım’ın şirkette olmasını hoş karşılamasa da Ünallar şirketinde yeni bir sayfa açıldı. Giray, Doğa’yı akşam yemeğine davet ederek ilişkilerinin adını koymak istedi. Alev ve Abdullah’ın Cemre’yle geçirdiği günün ardından Abdullah’ın torununu yeniden gördüğünde ağzından kaçırdığı sözler Pembe’nin içine kurt düşürdü. Pembe, Fatih’ten Cemre’nin bir gün önce Alev’le olduğunu öğrendiğinde şoke oldu. Görkem’in gece gezmesi Fatih’le yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaşanan tartışmada Fatih’in, “Ömer bizim boşanmamızı söylüyor” sözleri Görkem’in yeni bir karar almasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde ise Ömer’in kendisinden intikam aldığını düşünen Görkem, onunla bir araya geldi. Görkem’i takip eden Fatih’in bu buluşmaya şahit olması ve amcasını telefonla araması akıllarda soru işareti bıraktı.