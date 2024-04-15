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Nursema'nın babasına boşanmak istediğini açıkladığı tanıtımda Mustafa ve Pembe'nin konuşmasına şahit olan Abdullah, Alev'in Pembe'yi itmediğini öğreniyor. Alev'e gidip yeniden başlamayı teklif eden Abdullah'ın ne cevap alacağı merakla beklenirken, Giray ve Doğa'nın arasındaki samimiyetin giderek ilerlediği görülüyor. Fatih'in bir gece kulübünde dans eden Görkem'e sinirlenmesi dikkat çekerken, Abdullah da Görkem'in değişen hallerine tepkisini gösteriyor. Umut'la bir kez daha konuşmak isteyen Nursema ise eve gittiğinde Umut'u başka bir kadınla yatakta yakalıyor. Tanıtıma damgasını vuran bu anlardan sonra neler yaşanacağı akıllarda soru işareti bırakıyor.

REKLAM KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 58'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Görkem'in kendi okuduğunu bilen biri olmasının şaşkınlığını yaşayan Pembe bu durumu oğluna anlatmak istese de Fatih'in tepkisiyle karşılaştı. Fatih ve Görkem'in evliliğine vesile olan Pembe büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Doğa, Cemre'yi köşke getirdiğinde Görkem'le gerginlik yaşarken Nilay, Giray'la kardeş olduğunu ispatlamak için ısrarından vazgeçmedi. Nilay'ın DNA testi ısrarı Doğa ve Giray'in birbirlerini daha yakından tanımasına neden oldu. Aynı evi paylaşmaya başlayan Kıvılcım ve Ömer'in ev hallerinin büyük beğeni topladığı bölümde Otizm Farkındalık Günü'ne Kıvılcım, özel öğrencisi Muhammed ve annesi Kübra'yı televizyon programına çıkararak dikkat çekti. Ayrıca televizyon programıyla ödül alan Kıvılcım'ın törenine katılan Çimen'in sürprizi, onu annesiyle yeniden karşı karşıya getirdi.

REKLAM Nursema'nın Rüzgar'la yüzleştiği soluksuz izlenen bölümde, Rüzgar'ın itirafıyla köşeye sıkışan Nursema istifa etti. Umut'un sahne aldığı mekana giderek sürpriz yapmak isteyen Nursema, Umut'un albüm tanıtım gecesi olduğunu öğrendi. Umut'un yalan söylediğini anlayan Nursema evliliğinde yeni bir krizin eşiğine geldi. Pembe'yi itmediğini ve masum olduğunu ispatlamak isteyen Alev, lokantaya giderek Pembe'yle yüzleşti. Pembe'nin gerçekleri itiraf etmesi için çabalayan Alev istediğini alamasa da bölümün final sahnesinde yaşananlar izleyenleri şoke etti. Ayrı olan Abdullah ve Alev'in barıştığı ve yeni bir ev kurdukları bölümün final sahnesinde ortaya çıktı.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 59'uncu bölüm tanıtımı; 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle 19 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de...