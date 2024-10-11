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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu aşkını ilan etti - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu aşkını ilan etti

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:23
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          Sıla Türkoğlu'nun, gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdığı iddia edilmişti.

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          Geçtiğimiz günlerde Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı.

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          Ünlü oyuncu, 'anılar' notuyla paylaştığı fotoğraflarda sevgilisiyle yer aldığı kareyi de yayımladı.

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          Ata Ayyıldız

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