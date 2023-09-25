Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i siyahlar içerisindeki pozlarını paylaştı! Ünlü güzel göz kamaştırdı!
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kardeşi Alev karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yayınladığı siyahlar içerisindeki pozlarıyla göz kamaştırdı. Ünlü isme sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.
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SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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lk olarak Paramparça Aşklar projesi ile seyirci karşısına çıkan 38 yaşındaki Müjde Uzman, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun başlamasıyla yeteneği ve güzelliğiyle gündem oldu.
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Müjde Uzman sık sık sosyal medya hesabından Kızılcık Şerbeti setinden çekildiği görüntülerini yayınlıyor. Ünlü isim son olarak yayınladığı pozlarının altına: "Sette galerimi temizleyeyim diye girip denk geldiğim fotolar" notunu düştü.
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Instagram hesabında 812 bin takipçisi olan Müjde Uzman'ın son gönderilerinin altına Sinan Akçıl da yorum yaptı. Ünlü isme sevenlerinden 41 binin üzerinde beğeni ve 400'den fazla yorum geldi.
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İşte Müjde Uzman'ın son pozları...
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