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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin 97'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin 97'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 22:09 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:09
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 97. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        Yayınlanan tanıtımda, Nursema'nın annesinin yüzüğünü takması duygu dolu anlara sahne olurken Işıl'ı gören Nursema’nın tepkisi dikkat çekiyor.

        Işıl, Kıvılcım’a dert yanarken Abdullah'ın yanında olmayı ihmal etmiyor.

        Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerinin verildiği tanıtımda, Ömer’in abisinin yanında destekçi olması dikkat çekerken Mustafa’nın, "Annem ölmedi, öldürüldü" sözleri yeni bölümde yaşanacaklara olan ilgiyi artırıyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti, her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #show tv
        #kızılcık şerbeti

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