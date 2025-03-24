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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin 94'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin 94'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin izleyenleri şoke eden yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 22:34 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:34
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nden izleyenleri şoke eden yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 94. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Abdullah’ın Işıl’la olan gizli ilişkisini geçtiğimiz bölüm öğrenen Nilay’ın, Pembe’ye gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu oluyor.

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        Aynı zamanda Ömer’in de Abdullah’ı otele gitmene gerek yok sözleriyle uyardığı tanıtımla Abdullah’ın Işıl’la birlikte yeni bir evde yaşama planları yaptığı ortaya çıkıyor.

        Asude, Nursema ve Firaz’ı evinden ağırlayarak son bir şans verdiğini açıklarken hem Fatih’in hem de Kıvılcım’ın harcama konusunda Doğa’yı uyarmaları dikkat çekiyor.

        Yayınlanan tanıtımın finaline ise hamile olan Kıvılcım’ın yaşadığı kan kaybı damga vuruyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmenliğini; Aydın Bulut'un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #show tv
        #kızılcık şerbeti

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