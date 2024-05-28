'Kızılcık Şerbeti'nden ikinci tanıtım yayınlandı

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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kıvılcım’ın doğum günü için ailenin bir araya geldiği tanıtımda; Pembe’nin hastaneye gittiği sırada Alev ile birlikte hastanede olan Abdullah’ın arabasını görmesi gerilimi artırıyor. Doğa ve Giray’ın aşkı dolu dizgin devam ederken, Rüzgar ile Nursema’nın arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Tanıtıma damgasını vuran sahnede ise ona gösterilen bir fotoğrafı yakınlaştırdığında Ömer ve Görkem’i birlikte gören Nilay, bu durum karşısında şoke oluyor ve Pembe’ye gördüklerini anlatıyor. Pembe ve Nilay’ın bu olay karşısında ne yapacağı büyük merakla bekleniyor…

REKLAM 'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 64'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan bölümünde; bir şans daha isteyerek barışmak isteyen Fatih’e, Doğa; ailesine ve Görkem’e boşanmak istediğini ayrıca evlendiklerinde ayrı evde yaşayacaklarını söylemesini istedi. Köşeye sıkışan Fatih’in bu şartı yerine getiremeyeceğinden emin olan Doğa haklı çıktı. Rüzgar’ın Abdullah’a; Nursema’ya aşık olduğunu itiraf etmesi beklenmeyen gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Sinirlenen Abdullah’ı Ömer ve Kıvılcım sakinleştirirken Nursema ailesinin isteğiyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Nursema, amcası Ömer’in teklifiyle Ünallar şirketinde çalışmaya başladı. Ömer ve Kıvılcım’ın Ünallar’ı ağırladığı bölümde, Abdullah ve Pembe’nin bir arada olmasından rahatsız olan Alev’in baskın yapması başta Pembe olmak üzere herkesin tadını kaçırdı. Şirkette, Kıvılcım’ın asistanı olarak Çimen’in de işe başlaması Haluk’u rahatsız etti. Kıvılcım bu durumu Abdullah’la konuşarak çözmek istedi. Ömer ve Abdullah’ın ise fikir ayrılığı yaşadığı bölümde kardeşler arasında ipler gerildi. Birbirlerinden hoşlanan Doğa ve Giray akşam yemeğinde buluştu. Giray’ı yakından tanımaya çalışan Doğa geçmişte Fatih’le yaşadıklarından dolayı yeni ilişkisinde emin adımlarla ilerlemeye karar verdi. Dua gününde Görkem’in dağıttığı pahalı hediyeler Pembe’yi zor durumda bıraktı. Pembe ve Görkem’in gerildiği sahnede Görkem’in, Mustafa hakkında söylediklerini Nilay’ın duyması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Pembe’nin, Doğa’ya gösterdiği ilgiye de şahit olan Görkem çılgına dönerken olaya Nilay’ın dahil olmasıyla yaşananlar izleyenleri şoke etti.

Senaryosunu; Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle 31 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 65'inci bölüm 2'nci tanıtımı;