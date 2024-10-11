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'Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümünde, Fatih ile Doğa’nın karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gidecek.

Doğa ile Fatih’in derin sohbetinin ekrana geleceği bölümde eski aşıkları bekleyen sürprizler bu akşam izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!