Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 69. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Son olarak Batuhan Bozkurt Firaz rolüyle yapıma dahil oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Firaz kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Firaz’ı Batuhan Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Batuhan Bozkurt hayatı ve kariyeri…