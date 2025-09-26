Tanıtımda Ömer’in gergin tavırları dikkat çekerken, Mustafa’nın oğluyla geçirdiği zaman duygu dolu anlar yaşatıyor. Nilay, dram dolu aile gecesinde Mustafa’nın neden bu hale geldiğini sorgularken, Işıl’ın giderek artan detaylarla köşeye sıkışması dikkat çekiyor. Asude, Firaz’dan Nursema’nın bebek fikri konusunda düşünmesini isterken Fatih ile Asil arasındaki taht kavgası iyice alevleniyor. Doğa’nın boşanmak istediğini Ünal ailesine söylemesi ise şok etkisi yaratırken, Kıvılcım’ın "Hayatında biri mi var?” sözleri tanıtıma damga vuruyor ve “Yeni bölümde neler yaşanacak?” sorusunu akıllara getiriyor.