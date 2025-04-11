Kızılcık Şerbeti 96. Bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizi, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, bu akşam yayınlanacak bölümle diziye veda edecek. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Kızılcık Şerbeti 96. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…
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Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 11 Nisan Cuma akşamı 96. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 96. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde Pembe’nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 96. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Abdullah’ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl’ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır.
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Ancak Abdullah sevgilisinin yanında durur ve Pembe’den boşanmak istediğini söyler.
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Pembe çocuklarının yanında bu işe olur vermiş gözükse de aklındaki hesap başkadır.
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Önce Nilay ve Zülkar’ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah’ın eve dönmesini sağlar.
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Büyük hedefe yürürken ki ilk hamlesidir.
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Bu sahte hastalık numarası sayesinde Nursema ile de barışır.
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Nursema ve Pembe’nin barışmaları sonucunda Firaz ve annesi Asude de Ünallar ile olan ilişkilerini tazeleyeceklerdir.
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Meri dolandırılmış olduğunu öğrendiğinde en büyük desteği Kıvılcım ve Ömer’den görür.
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Pembe’nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 96. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 96. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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