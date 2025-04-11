Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 11 Nisan Cuma akşamı 96. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 96. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde Pembe’nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…