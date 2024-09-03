Kızılcık Şerbeti 3. sezon tarihi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 2. sezon 66. bölümü ile sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti Haziran ayında ekranlara ara verdi. Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, fragman yayınlandı mı?" İşte Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi...
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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi için gözler kanal yönetimi ve yapımcılardan gelecek son dakika açıklamalarında. Peki, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, fragman yayınlandı mı?" İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezonunun başlayacağı tarih...
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Kızılcık Şerbeti 3. sezonu 13 Eylül Cuma akşamı yeni bölümleri her Cuma 20:00'de SHOW TV'de başlıyor
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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer.
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Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.
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Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.
Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.
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