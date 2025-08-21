Kızıl renkteki suyu ve travertenleriyle Kuzalan Tabiat Parkı
Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı kızıl renkteki suyu ve travertenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Dereli ilçesinde şelaleleri, gölleri ve subasar ormanlarıyla ön plana çıkan 1800 rakımdaki tabiat parkı doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.
Traverten grubu ile yakınındaki demirli ve kükürtlü su, tabiat parkına ayrı bir değer katıyor. Suyun oluşturduğu kızıllık ile beyaz travertenlerin bazı yerlerde birleşmesi farklı görüntü ortaya çıkarıyor.
Ziyaretçiler, piknik alanlarında hoş vakit geçirirken patika yollarda yürüyerek doğayı keşfetme imkanı da buluyor.
Ailesiyle Amasya'dan Giresun'a gezmeye gelen Muhammet Şahin, karşılaştıkları doğal güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.
Yeşilliğin arasındaki travertenlerin dikkati çektiğini belirten Şahin, "Yeraltından çıkan suları gördük. Travertenin doğal oluşumu da güzel. Tabiat parkının barındırdığı doğal güzellikler görülmeye değer. Burayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.
