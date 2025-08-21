Kız Kulesi nerede? Kız Kulesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, hem tarihi hem de konumu ile şehrin en çok merak edilen yapılarından biri olmayı sürdürüyor. Kız Kulesi nerede, hangi şehirde, hangi ilde ve hangi bölgede yer aldığı ise İstanbul’a yolu düşen ziyaretçilerin en çok araştırdığı sorular arasında bulunuyor. Marmara Bölgesi’nde, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesi sınırlarında yer alan bu eşsiz yapı, Salacak sahilinin hemen açığında, boğazın iki yakası arasında konumlanıyor. Yüzyıllar boyunca efsanelere, aşk hikayelerine ve tarihi olaylara ev sahipliği yapan kule, günümüzde müze ve restoran olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Şehrin büyüleyici manzarasını en iyi şekilde görebileceğiniz bu özel nokta, İstanbul gezilerinin vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

REKLAM

REKLAM advertisement1

KIZ KULESİ KONUMU NEDİR?

Kız Kulesi, İstanbul Boğazı’nın güney girişine yakın bir noktada, Asya ve Avrupa kıtaları arasında adeta bir deniz feneri gibi zarif şekilde yükselir. Üsküdar’ın Salacak sahiline yalnızca yaklaşık 200 metre mesafede yer alan bu ikonik yapı, tarih boyunca pek çok farklı görev üstlenmiştir. Bizans döneminde inşa edilen kule, yüzyıllar boyunca gözetleme noktası, savunma kulesi, deniz feneri, karantina istasyonu ve gümrük binası olarak kullanılmıştır. Etrafını saran boğaz suları, ona hem doğal bir savunma hem de büyüleyici bir manzara kazandırır. Günümüzde ise hem müze hem de restoran olarak hizmet verirken, ziyaretçilere tarihi atmosferi doyasıya yaşatır. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde burada geçirilen zaman, İstanbul’un en özel anlarından biri olarak hafızalarda yer eder.

REKLAM KIZ KULESİ HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE? Kız Kulesi, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Şehrin simgelerinden biri haline gelen bu yapı, yalnızca turistik bir ziyaret noktası değil, aynı zamanda İstanbul’un kültürel kimliğinin de önemli bir parçasıdır. Üsküdar sahilinden kalkan özel teknelerle kısa sürede ulaşılabilen kule, yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlar. Tarihi dokusunu koruyan mimarisi, şehrin modern silueti ile birleşerek eşsiz bir görsel bütünlük oluşturur. İstanbul’a gelen turistlerin yanı sıra, İstanbullular için de özel günlerin, romantik akşamların ve fotoğraf çekimlerinin vazgeçilmez adreslerinden biridir. KIZ KULESİ HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR? Kız Kulesi, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, İstanbul Boğazı’nın tam kalbinde konumlanır. Marmara Bölgesi’nin tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleri arasında özel bir yer edinen bu yapı, hem bölgeyi hem de İstanbul’u simgeleyen nadir eserlerden biridir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında, dalgaların ortasında tek başına duran silueti, ona mistik bir hava katar. Romantik efsaneleri, farklı dönemlerden günümüze ulaşan hikayeleri ve göz kamaştıran manzarasıyla Kız Kulesi, yılın her döneminde hem yerli hem yabancı binlerce ziyaretçiyi kendine çeker. Fotoğraf meraklıları için altın saatlerde yakalanan ışık, burada unutulmaz kareler ortaya çıkarır.

ÖNERİLEN VİDEO