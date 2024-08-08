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        Haberler Gündem Kız kardeşi için akrabasını bıçakladı! - Güncel haberler

        Kız kardeşi için akrabasını bıçakladı!

        Olay, Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabası kız kardeşini tehdit ediyordu. Bunu öğrenen abi çıldırdı. Konuşma bahanesi ile buluştuğu o akrabasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Dehşet anlarını çevredekiler kayda aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 19:57 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:57
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        Kız kardeşi için akrabasını bıçakladı!
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        Olay, Bursa'da meydana geldi.

        İddiaya göre, bir akrabası kız kardeşini tehdit ediyordu.

        Bunu öğrenen abi çıldırdı.

        Konuşma bahanesi ile buluştuğu o akrabasını sokak ortasında defalarca bıçakladı.

        Dehşet anlarını çevredekiler kayda aldı.

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