Kız isteme cinayeti: Aracın önünü kesip, iki kişiyi de bıçakladı - Son dakika haberler

Kız isteme cinayeti: Aracın önünü kesip, iki kişiyi de bıçakladı - Son dakika haberler

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Zonguldak'ta Mustafa E. (52), kız isteme meselesi nedeniyle husumetli olduğu Rıza Akman'ı (30) öldürdü, arkadaşı Abdullah Y.'yi (34) de ağır yaraladı.

Olay, Alaplı ilçesi Yeniköy'de meydana geldi. Rıza Akman Çağlayan, bir süre önce ailesiyle birlikte Mustafa E.'nin bir yakınının kızını kendisine istedi. Ancak olumsuz cevap alan Çağlayan ile Mustafa E. arasında bu nedenle husumet olmuştu.

OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİ Mustafa E., dün gece saatlerinde Rıza Akman Çağlayan'ın otomobilinin önünü kesti. İkili, burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mustafa E., Çağlayan ile yanındaki arkadaşı Abdullah Y.'yi bıçakla yaraladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI Rıza Akman Çağlayan İhbarla gelen ekipler, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çağlayan, burada kurtarılmadı; Abdullah Y.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma da kaçan Mustafa E. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı.