Kışı günlerinde içinizi ısıtacak çorba eşitlerinden kıymalı düğün çorbası tarifi ile karşınızdayım. Yapılışı da gayetle pratik ve lezzetli olan kıymalı düğün çorbasını sevdiklerinize güzel sofralarda ikram etmeniz dileğiyle…
Kaç Kişilik: 1-2
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 20 dakika
Kıymalı Çorba İçin gereken Malzemeler:
100 gram kadar kıyma
3 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı limon suyu
1 diş sarımsak
6 su bardağı et suyu ya da su
Tuz
Üzerine;
1-2 yemek kaşığı tereyağı
Kırmızı toz biber
Kıymalı Çorba Yapılışı:
Çorbayı yapacağımız tencereye sıvı yağı ve kıymayı alıp, kıyma suyunu çekene kadar kavuralım.
Üzerine suyu ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip kaynamaya bırakalım.
Bir kapta yoğurdu, unu, yumurta sarısını ve limonu iyice çırpalım.
Kaynayan sudan karışıma azar azar ekleyerek, ılımasını sağlayalım.
Tencereye karışımı dökelim ve karıştıralım.
Koyulaşana kadar çorbamızı karıştıralım.
Kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatalım ve tuzu ekleyelim.
Tuzu önce eklerseniz çorbanız kesilebilir, o yüzden içinde yoğurt olan çorbalarda tuzu en son ekleyelim.
Çorbayı kaselere aldıktan sonra tavada erittiğimiz tereyağına kırmızı toz biber ekleyelim ve kaselerin üzerine gezdirelim.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Çorbanız kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin.
Yoksa çorbanız kesilebilir.
Çorbanın meyanesini ise çorbanın suyundan kepçe yardımı ile alarak ılıklaştırın.
Çorbanıza azar azar ve devamlı karıştırarak ekleyin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!