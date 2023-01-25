Kıyamet Günü Saati güncellendi

Bilim insanları 'Kıyamet Günü Saati'nin hastalık, iklim dalgalanması ve nükleer savaş tehditleri nedeniyle gece yarısına her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi. Bilim insanları insanlığın daha büyük ve ciddi bir yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bulletin of the Atomic tarafından oluşturulan 'Kıyamet Günü Saati' ile bilim insanları insanlığın sona ne kadar yaklaştığını gösteriyor Dün yapılan duyuru ile Kıyamet Günü Saati, bu yıl gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi. Bu, insanlığın 'kendini yok etmesine en kısa süre' olarak da tarihe geçti.