Evinizde kıyafetlerinizde mürekkep lekesi ile karşılaşmanız hiç beklenmedik bir durum değil ve istemesek de sıklıkla başımıza gelebilir. Böyle durumlarda, lekelenen eşyalarınızı atmak yerine evinizde olabilecek malzemelerle mürekkep lekesi sorunundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

EVDE MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

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1. TÜKENMEZ KALEM MÜREKKEBİ NASIL ÇIKARILIR?

Taze tükenmez kalem mürekkebi, pamuklu bluzlar ve kot pantolonlar gibi yıkanabilir giysilerden çıkarılması en kolay mürekkep türüdür. Herhangi bir lekede olduğu gibi, ona ne kadar çabuk ulaşırsanız, çıkarılması da o kadar kolay olur.

İhtiyacınız Olanlar:

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- Kağıt havlular

- Sürtünme alkolü

- Göz damlalığı

- Ön yıkama leke çıkarıcı

1. Adım: Lekeyi sürtünme alkolüyle yıkayın. Küçük bir lekeyse, lekenin altına bir kağıt havlu koyun ve lekeye sürtünme alkolü uygulamak için bir damlalık kullanın. Daha büyük bir nokta için, alkolü küçük bir tabağa dökün, lekeli alanı daldırın ve 15 dakika bekletin.

2. Adım: Lekeyi temiz bir kağıt havluyla kurulayın. Kumaştan daha fazla mürekkep çıkmayana kadar lekeyi süngerlemeye ve kurulamaya devam edin.

3. Adım: Durulayın ve ön yıkama leke çıkarıcı uygulayın. Soğuk su altında durulayın, ön yıkama leke çıkarıcı uygulayın ve giysiyi kumaş için güvenli bir ağartıcı ile en sıcak ayarda yıkayın — renkli giysiler için renk güvenli bir formül seçin.

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4. Adım: Mürekkep lekesinin tamamen çıkarıldığını kontrol edin. Leke hala varsa, yukarıdaki adımları bir kez daha veya mürekkep gidene kadar tekrarlayın. Öğeyi yalnızca mürekkep tamamen gittikten sonra kurutucuya atın.

2. KEÇELİ KALEM MÜREKKEBİ NASIL ÇIKARILIR?

Keçeli kalem mürekkebini çıkarmak biraz daha zaman alıcıdır; ancak imkansız değildir.

İhtiyacınız Olanlar:

- Sıcak su

- Amonyak

- Leke çıkarıcı çamaşır deterjanı

1. Adım: Lekeyi soğuk su altında durulayın. Mürekkebin mümkün olduğunca çoğunu akıtın.

2. Adım: Giysiyi sıcak su, ağartıcı içermeyen çamaşır deterjanı ve amonyak karışımına batırın. Bir leğeni sıcak suyla doldurun ve laboratuvarımızda test ettiğimiz deterjanlardan biri gibi ağartıcı içermeyen, sıvı bir çamaşır deterjanı dökün . Bir bluzu elde yıkamak için kullanacağınız miktar yeterli olacaktır, artı birkaç damla amonyak. Çözeltiyi karıştırın ve giysiyi daldırın. Lekeyi parmaklarınızla ovalayın ve 30 dakika ila bir saat bekletin. İnatçı lekelerin gece boyunca ıslanmasına izin verin, ara sıra ovalayın. Yardımcı olması için taze bir çözelti hazırlayın veya biraz daha amonyak ekleyin. REKLAM 3. Adım: Giysiyi her zamanki gibi durulayın ve yıkayın. Leke kaybolduğunda veya mümkün olduğunca açıldığında, giysiyi durulayın, biraz daha sıvı çamaşır deterjanı sürün ve her zamanki gibi yıkayın. Herhangi bir lekede olduğu gibi, lekenin tamamen çıktığından emin olana kadar giysiyi havada kurutun. Sıcak bir kurutucuya koymak lekeyi sabitleyecek ve çıkarılmasını zorlaştıracaktır. 3. SÜTLE MÜREKKEP LEKELERİ NASIL ÇIKARILIR? Mürekkep lekelerini çıkarmak için bir diğer nazik yol da süt kullanmaktır. Bu yöntem gece boyunca ıslatmayı gerektirir. Bu alternatif yöntemle atılacak adımlar şunlardır: 1. Adım: Mürekkep lekesini örtecek kadar süt ile sığ bir kase veya kabı doldurun. Kumaşı süte batırın. 2. Adım: Giysiyi bir gece boyunca süt içerisinde bekletin. 3. Adım: Ertesi gün giysiyi sütten çıkarın ve tavsiye edildiği şekilde yıkayın. 4. KARBONAT İLE MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKARILIR? 1. Adım: Karbonatı suyla karıştırarak bir macun kıvamı elde edin. 2. Adım: Hazırladığınız macunu lekenin üzerine yayın. 3. Adım: Biraz suyla nemlendirilmiş bir fırça veya bez yardımıyla lekeli yüzeyi hafifçe ovun. 4. Adım: Nazik hareketlerle lekeyi ovarken karbonatın lekeyi emmesine ve çözmesine izin verin. 5. Adım: Karbonatı lekenin üzerinde bırakarak yaklaşık 10-15 dakika bekleyin. 6. Adım: Bekleme süresinden sonra karbonatı temiz bir bez veya fırça ile lekeli yüzey üzerinden arındırın.

7. Adım: Lekenin tamamen çıktıktan sonra, kumaşı veya yüzeyi temiz suyla durulayın. REKLAM 5. SİLGİ İLE MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKARILIR? 1. Adım: Mürekkep lekesinin olduğu kumaşın veya yüzeyin türüne uygun bir silgi seçin, genellikle beyaz ve yumuşak bir silgi kullanmak en iyisidir. 2. Adım: Mürekkep lekesinin üzerine silgiyi hafifçe bastırarak uygulayın, nazik hareketlerle silgiyi lekenin üzerinde gezdirin. 3. Adım: Mürekkep lekesi hafifledikçe silgiyi düzenli olarak temizleyin veya kullanmadığınız bir bölümünü kullanın; bu, lekeyi diğer kısımlara yaymamak için önemlidir. 4. Adım: Leke tamamen çıktığında, kumaşı veya yüzeyi temiz suyla hafifçe durulayabilirsiniz. MÜREKKEP KURUDUKTAN SONRA KIYAFETTEN ÇIKARILABİLİR Mİ? Kurutucudan yeni çıkardığınız tişörtünüzde çıkarmayı unuttuğunuz bir mürekkep lekesi olduğunu biraz geç fark ettiyseniz veya yeni bir lekeyi çok uzun süre beklettiyseniz, tamamen şansınız kalmamış olmayabilir. Önce yukarıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz, ancak başarısız olursanız, daha güçlü ticari leke çıkarıcılara yönelin. Bu ürünler genellikle her türlü mürekkebi hedef alan bileşenler içerir. Bunları kullanırken etiket talimatlarını izlediğinizden ve işlemden geçirdiğiniz kumaşlar için güvenli olduklarından emin olmak için önce gizli bir noktada test ettiğinizden emin olun.