Hafif sütlü tatlılar grubuna giren magnolia nın, kivili olanını yapacağız bugün. Hem çok hafif bir o kadar da yapımı kolay ve lezzetli olan kivili magnolia tatlısı yazın sıcak günlerinde içinizi ferahlatacak ve damağınızda güzel bir tat bırakacaktır.

Kivili Magnolia İçin Gereken Malzemeler:

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

1 kutu sıvı krema

1 paket vanilya

1 paket eti burçak bisküvi

Kivi

Kivili Magnolia Tarifi Yapılışı:

1 litre sütün için 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 tane yumurta sarısını koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Kapatmaya yakın 1 paket vanilya ilave edin.

Muhallebi göz göz olup kaynamaya başlayınca, ocağın altını kapatın.

Muhallebi 10-15 dakika kadar soğuyunca 1 kutu sıvı kremayı ilave edip iyice karıştırın.

Magnolia tatlısının muhallebisi hazır.

1 paket burçak bisküviyi rondodan geçirin.

Kupların içine kesmiş olduğunuz kivileri yerleştirip rondodan çekilmiş bisküvilerden 2 yemek kaşığı koyun.

Hazırladığımız muhallebi ile kupları iyice doldurun.

Üzerine yine çekilmiş bisküviler den koyun.

Bu işlemi diğer kuplar içinde uygulayın.

İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Kivili magnolia hazır.

Buzdolabında 4-5 saat dinlendirin.

Afiyet olsun.

Kivili Magnolia Püf Noktası:

Tatlınız piştikten sonra 4-5 saat buzdolabında dinlensin.

Magnolia tatlısında kullandığınız meyveler ve bisküviler taze olmalıdır.

Bir de tatlınızı yaptığınız gün tüketirseniz daha iyi olur.