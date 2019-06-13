Rol aldığı Çarpışma dizisinin final yapması ile birlikte dinlenmeye başlayan yakışıklı oyuncu akşam üstü geldiği alışveriş merkezinde görüntülendi.

Eşi Başak hanım ile el ele alışveriş turuna başlayan Tatlıtuğ, bir giyim ve sonrasında da girdiği bir elektronik mağazasından toplamda 15 dakika alışveriş yaparak kısa sürede alışveriş merkezinden ayrıldı.

Bu hızlı alışveriş turunda yanına gelerek fotoğraf çekinmek isteyen hayranlarını nazik bir şekilde geri çeviren yakışıklı oyuncu ve eşi kapıda hazır bekleyen araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.