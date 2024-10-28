Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile bağ bozumunda - Magazin haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile bağ bozumunda - Magazin haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününde eşi ve oğluyla birlikte Kırklareli'nde bağ bozumuna gitti.

REKLAM advertisement1

Ünlü oyuncu, doğum gününü eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte üzüm toplayarak kutladı.

ÇALIŞANLARA YARDIM ETTİLER

Ailece keyifli vakit geçiren ve çalışanlara yardım eden ünlü çiftin o anları da objektiflere böyle yansıdı.

"KAHRAMANIN YOLCULUĞU"

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü de "Kahramanın yolculuğu... Ve kahramanımın doğum günü" sözleriyle kutladı.

REKLAM

Aile fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tatlıtuğ çiftinin paylaşımına; Hazal Kaya, Rojda Demirer ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler yorum yaptı.