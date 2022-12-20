"BABALIĞA ALIŞTIM"

Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle dile getirmişti.

Eşi Başak Dizer'in de keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Onun için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu" demişti.