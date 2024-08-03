Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve arkadaşlarıyla tatilde
Kıvanç Tatlıtuğ, ailesi ve oyuncu arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ile Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 03.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:25
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve arkadaşlarıyla Bodrum tatiline devam ediyor.
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Ünlü oyuncu, yeni aldığı mini teknesiyle Gümşlük'te görüntülendi.
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Ailesi ve arkadaşlarıyla balık yemeğe gelen Tatlıtuğ, yeni teknesini kendisi sürdüğü görüldü.
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Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile böyle objektiflere yansıdı.
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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün yanlarında kızları Mercan da vardı.
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