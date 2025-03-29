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        Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge Resmi Gazete'de

        Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 02:39 Güncelleme: 29.03.2025 - 02:39
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        Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, kitle imha silahlarının sadece devletler değil, terör örgütleri ve diğer yasa dışı gruplar tarafından da kullanılabileceği vurgulanarak, bu tehditle mücadelenin zorunluluk olduğu ifade edildi.

        Genelgede, bu silahların finansmanını sağlayan kaynakların engellenmesinin kritik öneme sahip olduğu belirtilerek, "Kitle imha silahlarının yayılması ve bunun finansmanı ile mücadelenin öneminin farkında olan ülkemiz, 1970'lerden beri bu alanda çok sayıda uluslararası sözleşme ve girişimlere taraf olmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan yaptırım kararlarına uluslararası hukukun bir gereği olarak uyum sağlamaktadır. Ayrıca ülkemiz suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemeye yönelik standartlar geliştiren ve bu standartlar çerçevesinde ülkelerin uyum düzeyini izleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bir üyesi olarak FATF tarafından kabul edilen standartları da benimsemiştir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması, iş birliğinin teşviki ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı alanındaki denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yürürlüğe konulmuş ve mezkûr Kanunun 4'üncü maddesi ile Denetim ve İş Birliği Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun görev ve yetkileri kapsamında, FATF tavsiyeleri dikkate alınarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği içinde hazırlanan "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)" MASAK'ın resmi internet adresinde (masak.hmb.gov.tr) yayımlanacaktır" denildi.

        Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu strateji çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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